Нынешний парад будет особенным, поскольку Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Военные готовятся продемонстрировать свою мощь на земле, на воде и в воздухе.
К теме 30 лет независимости Украины в фото: как это было
Как готовятся сухопутные войска
На аэродроме имени Антонова проходит строевой смотр пеших парадных расчетов. Военные демонстрировали готовность к парадам в Киеве и Одессе.
К парадам привлечены 36 парадных расчетов сил безопасности и обороны.
Как готовятся к параду на День Независимости: видео
Подготовка на Днепре
13 августа на реке Днепр состоялись совместные тренировки сил сектора безопасности и обороны государства, которые примут участие в параде.
Участники мероприятия провели тренировочное прохождение малых бронированных артиллерийских катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 военных и около 20 катеров,
– рассказал представитель командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Александр Павловский.
Как готовятся к параду на Днепре: видео
Будут демонстрировать высадку десанта на побережье
Также была отработана высадка групп спецназа и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.
О том, как готовятся к параду в воздухе Над Киевом пролетели несколько истребителей: видео
После этого состоялась показательная демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.
Кто примет участие в парадах
Предполагается, что в мероприятии также задействована морская авиация ВМС, авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. В частности, состоится пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ.
Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.