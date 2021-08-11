Грохот от самолетов был очень сильным и многих напугал. Пользователи сети предполагают, что это репетиции парада Дня Независимости.

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Видели в 3 районах

На одном из обнародованных видео видно 3 самолета – один большой сопровождали истребители. Их шум испугал птиц, детей и домашних любимцев.

Самолеты, которые заметили над Киевом: смотрите видео телеграма Kievmap

ТСН сообщает, что также видели в небе военно-транспортные самолеты и вертолеты. Об этом писали в сети жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.

Истребители над Киевом: смотрите видео чата DTP Kiev info

Похожее событие недавно

8 августа также заметили военную авиацию, однако над Одесской областью. Над курортной Затокой отдыхающие заметили около 20 вертолетов.

Они летали друг за другом в течение целого дня. Люди встревожились такими событиями, однако их успокоили тем, что это плановые полеты.