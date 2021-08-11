Гуркіт від літаків був надзвичайно сильним і багато кого налякав. Користувачі мережі припускають, що це репетиції до параду Дня Незалежності.

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Бачили в 3 районах

На одному з оприлюднених відео видно 3 літаки – один великий супроводжували винищувачі. Їх шум налякав птахів, дітей і домашніх улюбленців.

Літаки, які помітили над Києвом: дивіться відео телеграму Kievmap

ТСН повідомляє, що також бачили в небі військово-транспортні літаки та гелікоптери. Про це пискали в мережі жителі Солом'янки, Академмістечка та Борщагівки.

Винищувачі над Києвом: дивіться відео з чату DTP Kiev info

Схожа подія нещодавно

8 серпня також помітили військову авіацію, однак над Одещиною. Над курортною Затокою відпочивальники помітили приблизно 20 вертольотів.

Вони літали один за одним протягом цілого дня. Люди стривожились такими подіями, проте їх заспокоїли тим, що це планові польоти.