Цьогорічний парад буде особливим, оскільки Україна відзначає 30-ту річницю незалежності. Військові готуються продемонструвати свою потужність на землі, на воді й у повітрі.

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Як готуються сухопутні війська

На аеродромі імені Антонова проходить стройовий огляд піших парадних розрахунків. Військові демонстрували готовність до парадів у Києві та Одесі.

До парадів залучено 36 парадних розрахунків сил безпеки та оборони.

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Підготовка на Дніпрі

13 серпня на річці Дніпро відбулися спільні тренування сил сектору безпеки та оборони держави, що візьмуть участь у параді.

Учасники заходу провели тренувальне проходження малих броньованих артилерійських катерів Військово-морських сил Збройних сил України з виконанням вправ радіоелектронної боротьби, катерів Державної прикордонної служби України, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вперше за роки незалежності на річці Дніпро в районі Київського річкового вокзалу відбудеться демонстрація спільних дій сил сектору безпеки та оборони держави. До тренувань залучено майже 100 військових та близько 20 катерів,

– розповів представник Командування ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Олександр Павловський.

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Демонструватимуть висадку десанту на узбережжя

Також була відпрацьована висадка груп спеціального призначення та десанту на необладнане узбережжя із залученням швидкісних катерів Willard та БТР-80.

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Після цього відбулася показова демонстрація надання допомоги аварійному катеру з десантуванням рятувальної парашутно-десантної групи.

Хто візьме участь у парадах

Передбачається, що до заходу також залучатиметься морська авіація ВМС, авіація Повітряних сил та армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, відбудеться проліт літаків Су-25, вертольотів Мі-8 та Мі-14ПЧ.

Завершиться дійство проходженням буксирів з фонтануванням і катерів комунальної аварійно-рятувальної служби, яхт і катерів яхт-клубів Києва.