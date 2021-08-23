Заметим, что итоги саммита планируют внести в Крымскую декларацию.
Важно В Киеве стартовал саммит Крымской платформы: онлайн-трансляция
Новость дополняется…
Владимир Зеленский 23 августа выступил на первом саммите Крымской платформы. Украинский лидер призвал к быстрым действиям, которые бы помогли деоккупации украинского Крыма.
Источник:24 канал
Заметим, что итоги саммита планируют внести в Крымскую декларацию.
Важно В Киеве стартовал саммит Крымской платформы: онлайн-трансляция
Новость дополняется…