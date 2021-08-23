"Санду включає Молдову в антиросійський блок", – ПСРМ

Участь Санду у Кримській платформі негативно позначиться на відносинах Молдови з Росією. Про це мовиться у заяві соціалістів.

До теми Польща розуміє, як болить через байдужість союзників, – Дуда про окупацію Криму

Партія колишнього президента Ігоря Додона навіть послалася на слова міністра закордонних справ Росії про те, що Кримська платформа – "антиросійський шабаш". Соціалісти цинічно заявили, що Молдова має зберігати нейтралітет і дружні відносини з усіма зовнішніми партнерами.

Займаючи одну зі сторін у російсько-українській "суперечці" навколо Криму, президентка включає Молдову в антиросійський блок. Глава держави підриває довіру між Росією і Молдовою і піддає ризику всі домовленості,

– мовиться у повідомленні.

Соціалісти назвали поїздку Санду до Києва "безвідповідальним рішенням". Від якого, мовляв, постраждають агровиробники, мігранти, які працюють у Росії та "кожна сім'я, яка споживає російський природний газ".

Президента Молдови на Кримській платформі

23 серпня Санду взяла участь у саміті Кримської платформи. Вона висловила підтримку територіальній цілісності України. Президентка наголосила, що зробити Крим успішним регіоном можна лише мирним шляхом. Молдова готова долучитися до відновлення міжнародного права на півострові.