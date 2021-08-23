"Санду включает Молдову в антироссийский блок", – ПСРМ

Участие Санду в Крымской платформе негативно скажется на отношениях Молдовы с Россией. Об этом говорится в заявлении социалистов.

К теме Польша понимает, как болит из-за равнодушия союзников, – Дуда об оккупации Крыма

Партия бывшего президента Игоря Додона даже сослалась на слова министра иностранных дел России о том, что Крымская платформа – "антироссийский шабаш". Социалисты цинично заявили, что Молдова должна сохранять нейтралитет и дружеские отношения со всеми внешними партнерами.

Занимая одну из сторон в российско-украинском "споре" вокруг Крыма, президент включает Молдову в антироссийский блок. Глава государства подрывает доверие между Россией и Молдовой и подвергает риску все договоренности,

– говорится в сообщении.

Социалисты назвали поездку Санду в Киев "безответственным решением". От которого, мол, пострадают агропроизводители, мигранты, работающие в России и "каждая семья, которая потребляет российский природный газ".

Президент Молдовы на Крымской платформе

23 августа Санду приняла участие в саммите Крымской платформы. Она выразила поддержку территориальной целостности Украины. Президент подчеркнула, что сделать Крым успешным регионом можно только мирным путем. Молдова готова присоединиться к восстановлению международного права на полуострове.