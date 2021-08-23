Як розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, "Кримська платформа" – це насамперед політичний інструмент, мета якого — деокупація Криму. Вона працюватиме на трьох рівнях.

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Три рівні "Кримської платформи"

Кримська платформа координуватиме свою політику і створюватиме нові ініціативи щодо окупованого півострова. Механізми її роботи залежатимуть від учасників і їхньої залученості.

Міжурядовий рівень

Тут відповідно, працюватимуть урядовці різних держав: від глав держав і урядів до міністрів закордонних справ, міністрів оборони, міністрів захисту довкілля та інших.

Міжпарламентський рівень

Тут буде налагоджена взаємодія парламентів різних країн, а також парламентських асамблей міжнародних організацій для створення політичного тиску, запровадження законодавчих ініціатив.

Наприклад, ухвалення таких речей, як акт про політику невизнання незаконної окупації Криму або про визнання геноциду кримських татар,

– розповів Кулеба.

Найважливіша місія буде покладена саме на український парламент. Оскільки українське законодавство має регулювати все, що пов'язано з її територією.

Експерти

Як зазначає глава МЗС, це ноу-хау і креативна ідея. Експерти займатимуться сфокусовано питаннями Криму, генеруватимуть аналітику та пропозиції, які парламентський та урядовий рівні зможуть втілювати в закони і політику.

Що відомо про Кримську платформу