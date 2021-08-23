Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, "Крымская платформа" – это прежде всего политический инструмент, цель которого — деокупация Крыма. Она будет работать на трех уровнях.
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Три уровня "Крымской платформы"
Крымская платформа будет координировать свою политику и создавать новые инициативы в отношении оккупированного полуострова. Механизмы ее работы будут зависеть от участников и их вовлеченности.
- Межправительственный уровень
Здесь соответственно, будут работать чиновники разных государств: от глав государств и правительств до министров иностранных дел, министров обороны, министров защиты окружающей среды и других.
- Межпарламентский уровень
Здесь будет налажено взаимодействие парламентов разных стран, а также парламентских ассамблей международных организаций для создания политического давления, введение законодательных инициатив.
Например, принятие таких вещей, как акт о политике непризнания незаконной оккупации Крыма или о признании геноцида крымских татар,
– рассказал Кулеба.
Важнейшая миссия будет возложена именно на украинский парламент. Поскольку украинское законодательство должно регулировать все, что связано с ее территорией.
- Эксперты
Как отмечает глава МИД, это ноу-хау и креативная идея. Эксперты будут заниматься сфокусировано вопросами Крыма, будут генерировать аналитику и предложения, которые парламентский и правительственный уровни смогут воплощать в законы и политику.
Что известно о Крымской платформе
- Крымская платформа – это дипломатическая инициатива, направленная на деоккупацию полуострова Россией и возвращение в состав Украины.
- Это один из способов координировать совместные усилия в рамках международного партнерства.
- Создание Крымской платформы осенью 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.
- Крымская платформа будет действовать на постоянной основе. В Киеве будет располагаться ее официальный офис.