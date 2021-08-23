Документ чітко фіксує невизнання окупації Криму Росією. Про це президент заявив у своїй завершальній промові на саміті Кримської платформи 23 серпня.

До теми У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Що передбачає декларація за підсумками Кримської платформи

Країни мають розглянути додаткові санкції проти Росії у разі подальшої агресії.

Країни об'єднують зусилля для встановлення безпеки у Чорноморському регіоні.

Росію вперше на міжнародному рівні визнали державою-окупантом. Відповідно до міжнародного права, вона має припинити порушення прав людини в Криму та забезпечити безперешкодний доступ на півострів міжнародним гуманітарним та правозахисним організаціям.

У кожній країні визначать відповідального посадовця для співпраці з офісом Кримської платформи.

Декларація відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій.

Зеленський запросив Росію долучитися до платформи

За словами президента, найбільший здобуток Кримської платформи це те, що вона відбулася, Не завадили навіть всі "палки в колеса від третіх сторін".

Росія так активно реагувала на Кримську платформу, що склалося враження нібито вона повноцінний учасник. Якщо цей майданчик її настільки цікавить, то ми запрошуємо Росію долучитися для пошуку спільних шляхів деокупації Криму та виправлення її трагічної помилки,

– заявив президент.

Він запевнив, що у декларації завжди буде рядок для підпису представника Росії.

"Цей підпис буде останній. На останньому саміті Кримської платформи в Ялті", – наголосив Зеленський.

Він також подякував усім партнерам України, які прибули до Києва, аби взяти участь у Кримській платформі: "Ми про це не забудемо".

Дивіться відео завершального виступу Зеленського на Кримській платформі:

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