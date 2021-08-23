Джемілєв заявив, що сподівається, що західні держави допоможуть Україні повернути окупований Росією Крим. Про це він сказав на саміті Кримської платформи 23 серпня.

До теми У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу

Джемілєв порівняв Росію з шакалами, а Захід з левами

Лідер кримськотатарського народу пригадав, що 4 місяці тому президент Франції у виступі сказав, що вторгнення Росії в Україну – наслідок необґрунтованої колективної довіри західних країн до Росії й що зараз "слід визначити чіткі "червоні лінії".

Для нас це досить обнадійливі слова. Оскільки, мається на увазі, що західні країни та світова спільнота вживуть заходів, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливим питання – де ця "червона лінія" проходить і скільки до неї залишилось,

– заявив Джемілєв.

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