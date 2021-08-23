Джемилев заявил, что надеется, что западные государства помогут Украине вернуть оккупированный Россией Крым. Об этом он сказал на саммите Крымской платформы 23 августа.

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Джемилев сравнил Россию с шакалами, а Запад со львами

Лидер крымских татар вспомнил, что 4 месяца назад президент Франции в выступлении сказал, что вторжение России в Украину – следствие необоснованного коллективного доверия западных стран к России и что сейчас "следует определить четкие красные линии".

Для нас это достаточно обнадеживающие слова. Поскольку имеется в виду, что западные страны и мировое сообщество примет какие-то меры, чтобы воспрепятствовать агрессивной политике России. И здесь для нас очень важен вопрос – где эта "красная линия" проходит и сколько до нее осталось,

– заявил Джемилев.

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