США запевнили, що збережуть санкції допоки Росія не припинить окупацію Криму та агресію на Донбасі. Про це заявила міністерка енергетики Дженніфер Гранголм 23 серпня.
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Штати пообіцяли підтримку в реформах та у боротьбі з агресією Росії
Дженніфер Гранголм запевнила, що звертається "від імені президента Байдена".
Я хочу вкотре запевнити Україну в нашій підтримці її зусиль у просуванні реформ, досягненні євроатлантичних прагнень та забезпеченні кращого майбутнього для всіх українців. Це включає боротьбу з корупцією та ширшу боротьбу з агресією Росії,
– сказала Гранголм.
Вона також додала, що "партнерство зміцниться ще більше наступного тижня, коли наші президенти зустрінуться у Вашингтоні".
З 2014 року ми надали Україні близько 4,9 мільярда доларів допомоги, – Гранголм
Міністерка розповіла, що з 2014 року Штати надали Україні близько 4,9 мільярда доларів допомоги у сфері оборони та розвитку. Також запевнила, що підтримка залишатиметься відчутною та значною. Зокрема:
- у допомозі в сфері оборони ЗСУ, включаючи летальну оборонну зброю, якої Україна потребує для захисту від Росії;
- у дипломатичній сфері для припинення конфлікту на сході України.
Ми збережемо санкції щодо Росії, допоки вона не припинить окупацію Криму та агресію на сході України,
– запевнила міністерка.
Вона наголосила, що Росія повинна:
- виконувати свої зобов'язання згідно з мінськими угодами;
- працювати над припиненням конфлікту;
- нести відповідальність за свою агресію.
Дженніфер Гранголм додала, що Штати підтримуватимуть Кримську платформу, "дотримуючись укоріненої позиції, що Крим – це Україна, і завжди буде Україною".
Коротко про саміт Кримської платформи
- 23 серпня у Києві відбувся установчий саміт Кримської платформи. Його мета – об'єднати сили щодо деокупації Криму.
- У ньому взяли участь понад 40 країн. Вони підписали декларацію, яка визнає Росію агресором. У кожній країні визначать відповідального посадовця для співпраці з офісом Кримської платформи.
- Ба більше, документ передбачає об'єднання зусиль партнерів для встановлення безпеки у Чорноморському регіоні.
- Також у Києві відкрили офіс Кримської платформи. Під час його відкриття кримськотатарський активіст Едем Бекіров, який пережив російський полон, закликав Володимира Зеленського сприяти поверненню додому українців, яких продовжує незаконно утримувати Кремль.