США запевнили, що збережуть санкції допоки Росія не припинить окупацію Криму та агресію на Донбасі. Про це заявила міністерка енергетики Дженніфер Гранголм 23 серпня.

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Штати пообіцяли підтримку в реформах та у боротьбі з агресією Росії

Дженніфер Гранголм запевнила, що звертається "від імені президента Байдена".

Я хочу вкотре запевнити Україну в нашій підтримці її зусиль у просуванні реформ, досягненні євроатлантичних прагнень та забезпеченні кращого майбутнього для всіх українців. Це включає боротьбу з корупцією та ширшу боротьбу з агресією Росії,

– сказала Гранголм.

Вона також додала, що "партнерство зміцниться ще більше наступного тижня, коли наші президенти зустрінуться у Вашингтоні".

З 2014 року ми надали Україні близько 4,9 мільярда доларів допомоги, – Гранголм

Міністерка розповіла, що з 2014 року Штати надали Україні близько 4,9 мільярда доларів допомоги у сфері оборони та розвитку. Також запевнила, що підтримка залишатиметься відчутною та значною. Зокрема:

у допомозі в сфері оборони ЗСУ, включаючи летальну оборонну зброю, якої Україна потребує для захисту від Росії;

у дипломатичній сфері для припинення конфлікту на сході України.

Ми збережемо санкції щодо Росії, допоки вона не припинить окупацію Криму та агресію на сході України,

– запевнила міністерка.

Вона наголосила, що Росія повинна:

виконувати свої зобов'язання згідно з мінськими угодами;

працювати над припиненням конфлікту;

нести відповідальність за свою агресію.

Дженніфер Гранголм додала, що Штати підтримуватимуть Кримську платформу, "дотримуючись укоріненої позиції, що Крим – це Україна, і завжди буде Україною".

Зверніть увагу! Міністерка на саміті Кримської платформи запевнила, що Штати хочуть поставити Росію на її місце і добитися припинення її втручання на Сході України і в Криму.

Коротко про саміт Кримської платформи