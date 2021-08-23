Повний текст декларації оприлюднили на сайті Президента України. Згідно з текстом документа, підписанти керувалися принципами міжнародного права, зокрема правами людини й гуманітарним правом.

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Підписанти зазначили, що визнають суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони зазначили, що продовжують засуджувати тимчасову окупацію та незаконну анексію Криму, яка є прямим викликом міжнародній безпеці.

Що засудили учасники Кримської платформи

Системні неправомірні обмеження прав людини і основних свобод у Криму – право на мирні зібрання, свободу поглядів, релігії та переконань. Триваючу мілітаризацію Криму, яка підриває безпеку і стабільність у всьому Чорноморському регіоні.

Окрім цього – перешкоджання правам і свободам судноплавства, що здійснюється відповідно до міжнародного права – проходження суден через Керченську протоку в Азовське море і назад. Переселення російських громадян до Криму.

Що вирішили на саміті

Створити Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації Росією Криму та Севастополя. Продовжувати невизнання незаконної анексії Криму Росією. Розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Росії.



Декларація Кримської платформи є відкритою для приєднання / Фото Офісу Президента

Протистояти новим викликам та гібридним загрозам. Повторно підтвердити зобов'язання рішуче протидіяти будь-яким одностороннім спробам кинути виклик і змінити міжнародний порядок. Закликати Росію виконувати свої зобов'язання як держави-окупанта відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та інших норм і припинити порушення прав людини.

Домогтися негайного та беззастережного звільнення громадян України, незаконно затриманих або засуджених Росією з політичних мотивів. Надати можливість етнічним і релігійним громадам півострова розвивати свою культуру, освіту, самобутність і традиції. Використовувати механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших організацій для вирішення проблем, пов'язаних з тимчасовою окупацією.

Україні також можуть надати підтримку економічних, інфраструктурних та екологічних проєктів для областей на межі з окупованим Кримом. Серед міністерств країн-учасниць платформи створять мережу швидкої комунікації для координації дій щодо півострова.

Висновки учасників Кримської платформи

Запровадження спільних дипломатичних зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України. Невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Неприйнятність спроб Росії легітимізувати тимчасову окупацію та неправомірне захоплення півострова. Підтримка тиску на Росію для припинення окупації Криму й Севастополя. Створення Україною Національного офісу та Міжнародної експертної мережі Кримської платформи.

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Учасники саміту також очікують повернення тимчасово окупованих територій до складу України й відновлення прав і свобод мешканців півострова. Росію закликали до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи.

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