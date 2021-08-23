Про це Андрей Пленкович сказав у своєму виступі на саміті Кримської платформи 23 серпня. Він зауважив, що Хорватія добре знає, наскільки складно жити в умовах конфлікту, який триває, й коли частина території окупована.

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"У нас є дуже гарний досвід мирної реінтеграції Подунав'я, що поклала край окупації частини території нашої країни у 1998 році через успішну миротворчу місію ООН, ймовірно, найуспішнішу в Європі за останні 70 років. Ми готові запропонувати вам усю необхідну допомогу для застосування такої моделі", – зазначив Пленкович.

Під час свого виступу прем'єр Хорватії українською мовою заявив, що його держава має непохитне твердження: Крим – це Україна.

Окрім того, на саміті президент Латвії нагадав про 50-річну окупацію своєї країни. Він зазначив, що Крим має залишатися серед пріоритетних питань у міжнародному порядку денному, як й зусилля щодо реінтеграції ОРДЛО.

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Саміт Кримської платформи у Києві: коротко