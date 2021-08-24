Лавров дерзко назвал Крымскую платформу шабашем, на котором "Запад будет продолжать ласкать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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Это русофобская акция, искусственно создана, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине,
– сказал российский политик.
Лавров утверждает, что, мол, Крымская платформа – это пустая, бесперспективная и пропагандистская затея.
В Кремле "обиделись" из-за Крымской платформы
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал саммит "антироссийским". В Кремле Крымскую платформу охарактеризовали, как "крайне недружественную".
Кстати, Россию также приглашали на саммит, но государство-агрессор, конечно, проигнорировало мероприятие.
Как прошел первый саммит Крымской платформы
- Первый саммит состоялся 23 августа. В нем приняли участие более 40 стран.
- Участники подписали декларацию, в которой говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма, а также преследования людей на территории полуострова.
- Если Россия продолжит свою агрессию, страны могут рассмотреть дополнительные санкции.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что последний саммит Крымской платформы может произойти в Крыму – в Ялте.