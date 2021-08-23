О первом в истории саммите высказался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал встречу в Киеве "антироссийской".

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В России не воспринимают "подобных утверждений" по Крыму

Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не воспринимаем подобные утверждения относительно российского региона, относительно Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию,

– сообщил Песков.

Отметим, что недавно Россия утвердила новые санкции против украинцев. В расширенный перечень попал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат уверен, что карательные ограничения Москва применила именно из-за саммита Крымской платформы. Однако Кулеба заверил, что это Украину не остановит.

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