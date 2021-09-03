В частности, по словам главы "Нафтогаза", гарантии энергетической безопасности для Украины обсуждали президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден.
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Победа будет за Украиной
По словам Витренко, Украине пообещали санкции, которые полностью остановят "Северный поток-2" в случае, если он будет использоваться как геополитическое оружие против Украины.
Так же мы встречались со спецпредставителем американского правительства Амосом Хохштейном. Мы также уверены, что победа в этой войне будет на нашей стороне,
– заявил Юрий Витренко.
Гарантии для Украины
Руководитель "Нафтогаза" также отметил, что настоящие гарантии, которые нужны Украине – это не бумаги, подписанные западными политиками, а контракты на транзит газа через Украину.
"Если таких контрактов не будет, если "Газпром" продолжит блокировать доступ европейских компаний к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Это и будет доказательством использования газа в качестве геополитической оружия", – подчеркнул Витренко.
Коротко о ситуации с "Северным потоком-2":
- Ранее президент США Джозеф Байден решил снять санкции против оператора "Северного потока-2", что фактически позволило беспрепятственно завершить строительство газопровода.
- Зато Штаты вместе с Германией пообещали Украине обеспечить энергетическую безопасность, чтобы Россия не использовала трубопровод как геополитическое оружие.
- Впрочем, обычные обещания – не то, чего ожидала Украины. Например, посол Андрей Мельник заявил, что после такого решения НАТО должно гарантировать Украине вступление, чтобы защитить ее.
- К слову, на днях российский "Газпром" заявил, что первая нить "Северного потока-2" уже фактически готова к запуску.