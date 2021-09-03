В частности, по словам главы "Нафтогаза", гарантии энергетической безопасности для Украины обсуждали президенты Владимир Зеленский и Джозеф Байден.

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Победа будет за Украиной

По словам Витренко, Украине пообещали санкции, которые полностью остановят "Северный поток-2" в случае, если он будет использоваться как геополитическое оружие против Украины.

Так же мы встречались со спецпредставителем американского правительства Амосом Хохштейном. Мы также уверены, что победа в этой войне будет на нашей стороне,

– заявил Юрий Витренко.

Гарантии для Украины

Руководитель "Нафтогаза" также отметил, что настоящие гарантии, которые нужны Украине – это не бумаги, подписанные западными политиками, а контракты на транзит газа через Украину.

"Если таких контрактов не будет, если "Газпром" продолжит блокировать доступ европейских компаний к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Это и будет доказательством использования газа в качестве геополитической оружия", – подчеркнул Витренко.

Коротко о ситуации с "Северным потоком-2":