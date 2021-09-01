Про це йдеться у спільній заяві США та України щодо стратегічного партнерства двох країн, яку оприлюднив Офіс Президента.

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Спільна протидія впливу "Північного потоку-2"

Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, зокрема шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки,

– йдеться у заяві.

Це необхідно, аби зберегти транзитну роль та забезпечення безпеки поставок України у перехідний енергетичний період, а також задля недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.

Уряди України та США також заявили про підтримку зусиль зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

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