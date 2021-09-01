Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины относительно стратегического партнерства двух стран, которое обнародовал Офис Президента.

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Совместное противодействие влиянию "Северного потока-2"

Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в частности путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности,

– говорится в заявлении.

Это необходимо, чтобы сохранить транзитную роль и обеспечение безопасности поставок Украины в переходный энергетический период, а также для недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.

Правительства Украины и США также заявили о поддержке усилий по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников.

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