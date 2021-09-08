Об этом рассказала советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире одного из украинских телеканалов. По ее словам, после завершения строительства газопровода Германия должна его сертифицировать.

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В то же время Еврокомиссия должна подтвердить эту сертификацию. Однако уже сейчас видно, что Россия планирует запустить "Северный поток-2", не дождавшись необходимых решений.

В конце этой недели мы продолжим говорить об этом в Киеве, куда приедет Амос Хохштайн, работа которого направлена ​​на обеспечение энергетической безопасности в Европе,

- заявила Зеркаль.

Обратите внимание! В России 6 сентября заявили, что газопровод "Северный поток-2" заработает в ближайшее время. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это вопрос нескольких дней.

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