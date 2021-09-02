"Северный поток-2" близок к завершению. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Песков утверждает, мол, газопровод сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Чиновник уверяет, что якобы это исключительно коммерческий проект, который не будет представлять ни для кого никакой угрозы.
Мы категорически не согласны с общим американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом,
– говорит Песков.
Что этому предшествовало
Когда президент Владимир Зеленский посетил США, страны озвучили совместное заявление по "Северному потоку-2". Заявили о стратегическом партнерстве Украины и США. Штаты подтвердили, что выступают против газопровода.
Соглашение США и Германии: кратко
- В июле 2021 года США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2". Таким образом фактически согласовали завершение проекта.
- Однако Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ в качестве оружия.
- Германия обещала, что будет добиваться продления договора о транзите российского газа через Украину.