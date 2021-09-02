"Северный поток-2" близок к завершению. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

К теме Украина и США рассматривают "Северный поток-2" как угрозу для европейской энергобезопасности

Песков утверждает, мол, газопровод сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Чиновник уверяет, что якобы это исключительно коммерческий проект, который не будет представлять ни для кого никакой угрозы.

Мы категорически не согласны с общим американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом,

– говорит Песков.

Что этому предшествовало

Когда президент Владимир Зеленский посетил США, страны озвучили совместное заявление по "Северному потоку-2". Заявили о стратегическом партнерстве Украины и США. Штаты подтвердили, что выступают против газопровода.

Соглашение США и Германии: кратко