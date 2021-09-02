"Північний потік-2" близький до завершення. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Пєсков стверджує, мовляв, газопровід зіграє важливу роль в забезпеченні енергобезпеки Європи. Чиновник запевняє, нібито це виключно комерційний проєкт, який становитиме ні для кого жодної загрози.

Ми категорично не згодні зі спільною американо-українською тезою про те, що нібито цей проєкт несе в собі загрозу для України і для Європи в цілому,

– каже Пєсков.

Що цьому передувало

Коли президент Володимир Зеленський відвідав США, країни озвучили спільну заяву щодо "Північного потоку-2". Заявили про стратегічне партнерство України і США. Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу.

Угода США та Німеччини: коротко