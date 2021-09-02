"Північний потік-2" близький до завершення. Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
До теми Україна і США розглядають "Північний потік-2" як загрозу для європейської енергобезпеки
Пєсков стверджує, мовляв, газопровід зіграє важливу роль в забезпеченні енергобезпеки Європи. Чиновник запевняє, нібито це виключно комерційний проєкт, який становитиме ні для кого жодної загрози.
Ми категорично не згодні зі спільною американо-українською тезою про те, що нібито цей проєкт несе в собі загрозу для України і для Європи в цілому,
– каже Пєсков.
Що цьому передувало
Коли президент Володимир Зеленський відвідав США, країни озвучили спільну заяву щодо "Північного потоку-2". Заявили про стратегічне партнерство України і США. Штати підтвердили, що виступають проти газопроводу.
Угода США та Німеччини: коротко
- У липні 2021 року США та Німеччина і підписали угоду щодо "Північного потоку-2". Таким чином фактично погодили завершення проєкту.
- Однак Берлін зобов'язався ініціювати санкції, якщо Росія використовуватиме газ як зброю.
- Німеччина обіцяла, що домагатиметься продовження договору про транзит російського газу через Україну.