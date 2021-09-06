Также еще будут проводить пусконаладочные работы. Планируют запустить газопровод до конца 2021 года.

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"Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах", – отметили в заявлении проекта.

Справка. В конце августа 2021 года в Германии суд вынес решение о "Северном потоке-2". В нем говорится, что 50% мощности газопровода должны быть доступны для других поставщиков, а не только для "Газпрома".

"Северный поток-2": что надо знать