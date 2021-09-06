Також ще проводитимуть пусконалагоджувальні роботи. Планують запустити газогін до кінця 2021 року.
До теми У Кремлі похвалились, що "Північний потік 2" запрацює через кілька днів
"Фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік 2", після чого труба під номером 200 858 буде занурена на дно Балтійського моря в німецьких водах", – зазначили у заяві проєкту.
"Північний потік-2": що треба знати
- Російський газопровід йтиме до Німеччини, але обходитиме Україну. Це загрожує нам великими збитками.
- У "Нафтогазі" впевнені, що Росія використовує газ як зброю проти України, та у такий спосіб підриватиме безпеку.
- Під час зустрічі у Білому домі Джо Байден та Володимир Зеленський підіймали питання газопроводу. Президент США дав "деякі гарантії".
- Він запевнив, що США готові запровадити санкції проти Росії, якщо та порушуватиме правила.