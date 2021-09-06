Також ще проводитимуть пусконалагоджувальні роботи. Планують запустити газогін до кінця 2021 року.

До теми У Кремлі похвалились, що "Північний потік 2" запрацює через кілька днів

"Фахівці трубоукладальної баржі "Фортуна" здійснили зварювання останньої труби другої нитки газопроводу "Північний потік 2", після чого труба під номером 200 858 буде занурена на дно Балтійського моря в німецьких водах", – зазначили у заяві проєкту.

Довідка. Наприкінці серпня 2021 року у Німеччині суд виніс рішення про "Північний потік-2". У ньому мовиться, що 50% потужності газопроводу має бути доступно для інших постачальників, а не лише для "Газпрому".

"Північний потік-2": що треба знати