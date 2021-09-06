На думку глави російського МЗС це питання "найближчих" днів. Про це Сергій Лавров сказав журналістам у Санкт-Петербурзі 6 серпня.

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У Росії вихваляються, що найближчими днями добудують "Північний потік-2"

Він буде добудований через кілька днів, працювати почне,

– розповів Лавров.

Перед цим глава австрійської OMV Райнер Зеле заявив, що будівництво "Північного потоку-2" завершиться найближчим часом. Він підтвердив заяву глави російського "Газпрому" Олексія Міллера, що поставки газу в Європу по газопроводу почнуться до кінця 2021 року.

Зверніть увагу! Німецький суд наприкінці серпня виніс рішення про "Північний потік-2" –газопровід має відповідати нормам газової директиви Євросоюзу. Тобто 50% потужності має бути доступно для інших постачальників. Проте "Газпром" володіє монополією на експорт газу з території Росії. Так газопровід може бути використаний тільки наполовину.

Коротко про "Північний потік-2"