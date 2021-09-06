По мнению главы российского МИД этот вопрос "ближайших" дней. Об этом Сергей Лавров сказал журналистам в Санкт-Петербурге 6 августа.

Заметьте Виталий Кличко встретился с Армином Лашетом: говорили о защите от России и"Северном потоке-2"

В России хвастаются, что в ближайшие дни достроят "Северный поток-2"

Он будет достроен через несколько дней, работать начнет,

– рассказал Лавров.

Перед этим глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшее время. Он подтвердил заявление главы российского "Газпрома" Алексея Миллера, что поставки газа в Европу по газопроводу начнутся к концу 2021 года.

Обратите внимание! Немецкий суд в конце августа вынес решение о "Северном потоке-2" – газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза. То есть 50% мощности должно быть доступно для других поставщиков. Однако "Газпром" обладает монополией на экспорт газа с территории России. Так газопровод может быть использован только наполовину.

Коротко о "Северном потоке-2"