Робін Данніґан з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту. Наразі дипломатка сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови. Також її робота включатиме питання Польщі, Угорщини та Чехії.
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Данніґан обійняла нову посаду 7 вересня
Данніґан останні 3 роки працювала в посольстві США у Відні – на посаді заступника голови місії, а потім – повіреного у справах в Австрії. Нову посаду дипломатка обійняла 7 вересня.
Робін Данніґан була гучним критиком планів Росії щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини по дну Балтійського моря.
Згідно з інформацією пресслужби Держдепартаменту, у відомстві Данніґан працює з 1992 року. Була із завданнями у В'єтнамі, Чилі, Туреччині, Кубі й Сальвадорі, де "працювала над просуванням енергетичних і торговельних інтересів США".
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Позиція США щодо "Північного потоку-2": коротко
- США та Німеччина у липні 2021 року досягли домовленостей, які мають на меті допомогти Україні подолати пов'язані зі завершенням будівництва "Північного потоку-2" економічні наслідки.
- Проте обіцянки – не те, чого очікувала Україна. Наприклад, посол Андрій Мельник заявив, що після відповідного рішення НАТО має гарантувати Україні вступ.
- Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Білому домі президент США "дав деякі гарантії" енергобезпеки України.