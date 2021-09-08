Робін Данніґан з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту. Наразі дипломатка сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови. Також її робота включатиме питання Польщі, Угорщини та Чехії.

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Данніґан обійняла нову посаду 7 вересня

Данніґан останні 3 роки працювала в посольстві США у Відні – на посаді заступника голови місії, а потім – повіреного у справах в Австрії. Нову посаду дипломатка обійняла 7 вересня.

Робін Данніґан була гучним критиком планів Росії щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2" до Німеччини по дну Балтійського моря.

Згідно з інформацією пресслужби Держдепартаменту, у відомстві Данніґан працює з 1992 року. Була із завданнями у В'єтнамі, Чилі, Туреччині, Кубі й Сальвадорі, де "працювала над просуванням енергетичних і торговельних інтересів США".

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