Як пояснив заступник помічника держсекретаря Джордж Кент, США і надалі будуть протидіяти Кремлю у питанні використання Москвою енергоносіїв як зброї.

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Водночас Кент нагадав, що одне із зобов'язань США перед Україною – протидія створенню Росією зброї з "Північного потоку-2".

Я не чекаю нового спеціального представника від США, але у нас є новий старший радник з питань енергетичної безпеки. Але ми продовжимо тісно співпрацювати з Україною і Німеччиною, щоб Росія не могла використовувати енергію як зброю,

– уточнив він.

Раніше США та Україна заявили про готовність виступати проти газопроводу "Північний потік-2", оскільки цей проєкт є загрозою для енергетичної безпеки Європи.

Зверніть увагу! У Кремлі "категорично не погоджуються" з позицією Вашингтона та Києва щодо "Північного потоку-2". Стверджують, нібито газопровід не становить загрози.

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