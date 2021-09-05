Как пояснил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, США и в дальнейшем будут противодействовать Кремлю в вопросе использования Москвой энергоносителей в качестве оружия.
Важно Нового посла США в Украине до сих пор не назначили из-за "Северного потока-2", – Хербст
В то же время Кент напомнил, что одно из обязательств США перед Украиной – противодействие созданию Россией оружия из "Северного потока-2".
Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. Но мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие,
– уточнил он.
Ранее США и Украина заявили о готовности выступать против газопровода "Северный поток-2", поскольку этот проект является угрозой для энергетической безопасности Европы.
Северный поток-2": последние новости
- 21 июля США и Германия в июле подписали соглашение по "Северному потоку-2". Берлин обязался инициировать санкции, если Россия будет использовать газ в качестве оружия.
- Немецкий суд в конце августа вынес решение, что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".
- В "Газпроме" заявили, что завершают пусконаладочные работы на 1 нитке газопровода. Ее планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время.