Как пояснил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, США и в дальнейшем будут противодействовать Кремлю в вопросе использования Москвой энергоносителей в качестве оружия.

Важно Нового посла США в Украине до сих пор не назначили из-за "Северного потока-2", – Хербст

В то же время Кент напомнил, что одно из обязательств США перед Украиной – противодействие созданию Россией оружия из "Северного потока-2".

Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по энергетической безопасности. Но мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие,

– уточнил он.

Ранее США и Украина заявили о готовности выступать против газопровода "Северный поток-2", поскольку этот проект является угрозой для энергетической безопасности Европы.

Обратите внимание! В Кремле "категорически не соглашаются" с позицией Вашингтона и Киева по "Северному потоку-2". Утверждают, якобы газопровод не представляет угрозы.

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