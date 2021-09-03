Почему посла до сих пор не назначили

Посол США в Украине в 2003 – 2006 годах объяснил, что с избранием новой американской администрации надо много времени на утверждение послов разных стран. В то же время он надеется, что посла в Украине назначат до конца 2021 года.

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Есть еще одна сложность в этом контексте. Я соглашаюсь с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе, что решение Байдена по "Северному потоку-2" было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы также,

– заявил дипломат.

Именно из-за этого неудачного решения, по его словам, сенатор Круз затормозил назначение послов во многие страны. Соответственно – не удалось быстро назначить американского посла в Украине.

Обратите внимание! Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" предусматривает гарантии для Украины в случае запуска российского газопровода. Так, Москва должна продлить соглашение с Киевом о транспортировке газа еще на 10 лет. Кроме того, Меркель будет настаивать на санкциях, если Россия использует трубу как оружие.

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