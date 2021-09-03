Чому посла досі не призначили

Посол США в Україні у 2003 – 2006 роках пояснив, що з обранням нової американської адміністрації треба багато часу на затвердження послів різних країн. Водночас він сподівається, що посла в Україні призначать до кінця 2021 року.

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"Є ще одна складність у цьому контексті. Я погоджуюся з Україною, як і більшість людей у Конгресі, що рішення Байдена щодо "Північного потоку-2" було катастрофою для Сполучених Штатів і для Європи також,

– заявив дипломат.

Саме через це невдале рішення, за його словами, сенатор Круз загальмував призначення послів у багато країн. Відповідно – не вдалося швидко призначити американського посла в Україні.

Зверніть увагу! Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" передбачає гарантії для України у разі запуску російського газопроводу. Так, Москва має продовжити угоду з Києвом про транспортування газу ще на 10 років. Крім того, Меркель наполягатиме на санкціях, якщо Росія використає трубу як зброю.

Що треба знати про посла США в Україні