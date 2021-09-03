Втім, відповіді, коли це може статися, наразі немає. Адже, як пояснив Володимир Зеленський, Байден – людина заклопотана.

Головне про подію Оборонна угода, 60 мільйонів допомоги та космічна співпраця: підсумки візиту Зеленського в США

"Ми запросили"

Загалом Володимир Зеленський зізнався, що позитивно оцінює свій візит. США він назвав стратегічним партнером, який таким є на ділі, а не лише на слові. Як доказ цього – спільна заява обох президентів, опублікована за підсумками зустрічі.

Щодо візиту Байдена в Україну, то головне зроблено, – президента США запросили.

Ми запросили, коли зможе (приїде – 24 канал) …Людина зайнята,

– сказав Зеленський.

Байден заявив, що хоче в Україну

Джозеф Байден на зустрічі 1 вересня із Зеленським заявив, що у майбутньому хоче приїхати з візитом в Україну.

В Україні Байден був аж 6 разів, однак жодного – у статусі президента.

Він відвідував Україну на посаді віцепрезидента у 2009, 2014-му, 2015-му. Востаннє у Києві він був у січні 2017-го. Тоді він зустрічався із Віктором Ющенком, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

На посту президента США Байден вперше приїхав у Європу у червні 2021 року. Він зустрівся із Володимиром Путіним, був на саміті G7.

Повний текст публікації "Голосу Америки"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати свого візиту в США Російській службі "Голосу Америки". Він, зокрема, повідомив, що запросив президента США Джо Байдена відвідати Україну.