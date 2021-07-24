Наприкінці каденції Дональда Трампа Штати не мали своїх послів у 80 країнах. Про це розповів в інтерв'ю тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.
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Що відомо про майбутнього посла США
Ми зараз у процесі відбору посла (в Україні – 24 канал) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну,
– запевнив Кент.
Він наголосив, що в Україні традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.
"Тож я впевнений, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого має схвалити Сенат", – сказав політик.
В Україні 2 роки не було посла США
- Останнім послом США в Україні була Марі Йованович. Дипломатку звільнили з посади у травні 2019 року. Все тому, що Трамп звинуватив її у протидії його політиці.
- Відтоді в Україні працюють тимчасові повірені у справах США. Однак нового посла не призначали вже понад 2 роки.
- Раніше повідомляли, що після призначення нового посла, Йованович може вернутися в Україну. Тут вона займатиметься підтримкою неурядових організацій, боротьбою з корупцією і забезпеченням політичної стабільності.