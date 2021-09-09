Об этом журналистам 24 канала рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир. Украинские армейцы уверены, что это обстрелы профессиональных военных.

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"Попадание с хорошим прицелом. Это не просто у человека несколько боевых пусков. Это доказательство, что здесь работают серьезные ребята. Также есть вражеские снайперы", – отметил защитник Владимир.

Подарки от сепаратистов

Военнослужащий ВСУ Юрий отметил, что от агрессора был "прилет" из автоматического гранатомета АГС-17.

Соответственно граната ВОГ-17 разорвалась и оставила такие подарочки от сепаратистов,

– отметил Юрий.



Остатки от гранаты / Скриншот из видео

"Они его вытаскивают не очень часто, но хорошо здесь пристреливаются. Мы стараемся ходить в средствах защиты, чтобы нас не застали неожиданно", – добавил военнослужащий.

Коварные тактики

Снайперы выбирают коварную тактику – работают вместе с пулеметчиками. Те выманивают украинских защитников, давая таким образом возможность снайперам прицельно по ним стрелять.

Другая тактика – наоборот загоняют украинцев в укрытие, а туда стреляют. В ответ украинцы, конечно, также открывают огонь, чтобы успокоить врага.

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