Об этом журналистам 24 канала рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир. Украинские армейцы уверены, что это обстрелы профессиональных военных.
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"Попадание с хорошим прицелом. Это не просто у человека несколько боевых пусков. Это доказательство, что здесь работают серьезные ребята. Также есть вражеские снайперы", – отметил защитник Владимир.
Подарки от сепаратистов
Военнослужащий ВСУ Юрий отметил, что от агрессора был "прилет" из автоматического гранатомета АГС-17.
Соответственно граната ВОГ-17 разорвалась и оставила такие подарочки от сепаратистов,
– отметил Юрий.
Остатки от гранаты / Скриншот из видео
"Они его вытаскивают не очень часто, но хорошо здесь пристреливаются. Мы стараемся ходить в средствах защиты, чтобы нас не застали неожиданно", – добавил военнослужащий.
Коварные тактики
Снайперы выбирают коварную тактику – работают вместе с пулеметчиками. Те выманивают украинских защитников, давая таким образом возможность снайперам прицельно по ним стрелять.
Другая тактика – наоборот загоняют украинцев в укрытие, а туда стреляют. В ответ украинцы, конечно, также открывают огонь, чтобы успокоить врага.
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