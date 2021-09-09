Последствия вражеских обстрелов
Боевики обстреливали окрестности города с 23:00 до 23:16. Они использовали запрещенные минометы 120-го калибра.
Важно Много пострадавших военных и обстрел вокзала: на Донбассе новое обострение
Украинская наблюдательная группа провела верификацию последствий обстрела. Специалисты обнаружили повреждения стены здания и прилегающей территории.
Указанные действия вооруженных формирований России свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня. Они подвергают местное население опасности,
– подчеркнули в штабе ООС.
О нарушении режима прекращения огня военные проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Марьинки / Фото штаба ООС
Об обстрелах украинские военные уже сообщили СММ ОБСЕ / Фото штаба ООС
Специалисты обследовали последствия вражеских обстрелов пригорода Марьинки / Фото штаба ООС
Что известно об обострении на Донбассе
- В последние дни пророссийские боевики на Донбассе особенно активизировались. На протяжении 8 – 9 сентября в результате вражеских действий травмы получили 9 наших защитников.
- После обстрелов Кряковки у 6 наших военных диагностировали акубаротравму – разрыв или повреждение барабанных перепонок.
- Утром 9 сентября оккупанты били неподалеку от железнодорожной станции "Скотоватая". Работников эвакуировали, а движение поездов ограничили.