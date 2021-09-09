Российские наемники снова активизировались и массово стреляют в сторону позиций Вооруженных сил Украины.

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Есть много пострадавших вследствие вражеских атак

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в течение 8 сентября 2 украинских военных получили осколочные ранения. Им оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в больницу. Состояние здоровья защитников – средней тяжести.

В тот же день российские наемники обстреляли Кряковку. Украинские бойцы открыли огонь – из запрещенного минскими договоренностями оружия.

После обстрела защитников обследовали врачи военно-медицинского госпиталя. В результате у 6 бойцов диагностировали акубаротравму. Для установления окончательного диагноза военных направили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове.

Справка. Акубаротравма – это следствие контузии, разрыв или повреждение барабанных перепонок. После этого перепонки заживают, но слух снижается из-за потери эластичности перепонок. При тяжелых последствиях человек или животное может оглохнуть.

Кроме того, от пули оккупантов уже 9 сентября пострадал еще 1 украинский защитник. Это также произошло в зоне ответственности группировки "Восток". Бойца в тяжелом состоянии госпитализировали в клинику.

Оккупанты обстреливают железнодорожную станцию

Боевики примерно в 8:00 9 сентября начали бить из тяжелого вооружения в сторону станции "Скотувата" Донецкой железной дороги. Снаряды там падают на расстоянии 2 километров от станции.

Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Но для безопасности работников станции и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 "Лиман" – "Скотувата" – "Лозовая" и №6003/6004 "Изюм" – "Скотувата" – "Светогорск" ограничили до станции "Фенольная". Пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях, а также следить за обновлением информации.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала