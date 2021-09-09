Російські найманці знову активізувалися та масово стріляють у сторону позицій Збройних сил України.
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Є багато постраждалих внаслідок ворожих атак
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" протягом 8 вересня 2 українських військових отримали осколкові поранення. Їм надали першу медичну допомогу, після чого госпіталізували у лікарню. Стан здоров'я захисників – середньої важкості.
Того ж дня російські найманці обстріляли Кряківку. Українські бійці відкрили вогонь у відповідь – з незабороненої мінськими домовленостями зброї.
Після обстрілу захисників обстежили лікарі військово-медичного госпіталю. У результаті у 6 бійців діагностували акубаротравму. Для встановлення кінцевого діагнозу військових скерували до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові.
Крім того, від кулі окупантів вже 9 вересня постраждав ще 1 український захисник. Це також сталося у зоні відповідальності угруповання "Схід". Бійця у важкому стані госпіталізували у клініку.
Окупанти обстрілюють залізничну станцію
Бойовики приблизно о 8:00 9 вересня почали гатити з важкого озброєння у сторону станції "Скотувата" Донецької залізниці. Снаряди там падають на відстані 2 кілометрів від станції.
Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Але задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали в укриття.
До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 "Лиман" – "Скотувата" – "Лозова" та №6003/6004 "Ізюм" – "Скотувата" – "Святогірськ" обмежили до станції "Фенольна". Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях, а також стежити за оновленням інформації.