За словами потерпілого, який є представником уповноваженої ВР з прав людини на Донбасі, інцидент стався вночі 7 вересня у Київській області, де правозахисник заночував дорогою до Одеси. При цьому з машини нічого не зникло.

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Судячи з того, як виглядає салон потрощеного Ford, зловмисники навіть не намагалися щось знайти у салоні транспортного засобу.

Через висвітлення ситуації на окупованих територіях



Машину правозахисника пошкодили невідомі / Фото Павла Лисянського

Правозахисник пояснив, що не хотів публічно повідомляти про інцидент, однак на цьому настояли представники Східної Правозахисної групи та журналісти.

Як зазначив сам Лисянський, інцидент він сприймає як погрозу та натяк на те, щоб перестати займатися збором та висвітленням інформації з окупованих частин РФ Луганської та Донецької областей.



На машині залишили мертвого кажана / Фото Павла Лисянського

Повний текст допису Павла Лисянського у фейсбуці:

РОЗБИЛИ СКЛО МОЄЇ АВТІВКИ.

️ Вчора, 7.09.2021 року, в ночі було розтрощено скло моєї автівки, колеса облиті якоюсь невідомою рідиною, а на капоті залишили прикріплену мертву ЛЕТУЧУ МИШУ;

️ З автівки нічого не вкрали, навіть нічого не шукали;￼

️ Це сталось, не на Донбасі. Я від’їхав з Донбасу по власних справах, та транзитом заночував у Київській області, щоб потім вирушити в Одесу;

️ Сприймаю це, як погрозу та натяк того, щоб я перестав займатися збором та висвітленням інформації з окупованих частин РФ Луганської та Донецької областей;

️ Я не хотів робити публічне повідомлення, але колектив Східна Правозахисна група та друзі журналісти настояли, щоб я це оприлюднив.

P.S. Мої вороги "мільчають", раніше різали та стріляли мене, а тепер дохлих мишей підкидають.