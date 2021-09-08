За словами потерпілого, який є представником уповноваженої ВР з прав людини на Донбасі, інцидент стався вночі 7 вересня у Київській області, де правозахисник заночував дорогою до Одеси. При цьому з машини нічого не зникло.
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Судячи з того, як виглядає салон потрощеного Ford, зловмисники навіть не намагалися щось знайти у салоні транспортного засобу.
Через висвітлення ситуації на окупованих територіях
Машину правозахисника пошкодили невідомі / Фото Павла Лисянського
- Правозахисник пояснив, що не хотів публічно повідомляти про інцидент, однак на цьому настояли представники Східної Правозахисної групи та журналісти.
- Як зазначив сам Лисянський, інцидент він сприймає як погрозу та натяк на те, щоб перестати займатися збором та висвітленням інформації з окупованих частин РФ Луганської та Донецької областей.
На машині залишили мертвого кажана / Фото Павла Лисянського
Повний текст допису Павла Лисянського у фейсбуці:
РОЗБИЛИ СКЛО МОЄЇ АВТІВКИ.
️ Вчора, 7.09.2021 року, в ночі було розтрощено скло моєї автівки, колеса облиті якоюсь невідомою рідиною, а на капоті залишили прикріплену мертву ЛЕТУЧУ МИШУ;
️ З автівки нічого не вкрали, навіть нічого не шукали;￼
️ Це сталось, не на Донбасі. Я від’їхав з Донбасу по власних справах, та транзитом заночував у Київській області, щоб потім вирушити в Одесу;
️ Сприймаю це, як погрозу та натяк того, щоб я перестав займатися збором та висвітленням інформації з окупованих частин РФ Луганської та Донецької областей;
️ Я не хотів робити публічне повідомлення, але колектив Східна Правозахисна група та друзі журналісти настояли, щоб я це оприлюднив.
P.S. Мої вороги "мільчають", раніше різали та стріляли мене, а тепер дохлих мишей підкидають.