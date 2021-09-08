Сам факт появи реклами з фанатом Росії неабияк обурив багатьох громадян. Висловились патріоти й щодо співробітництва рекламних компаній з Мураєвим, оскільки за законом власники білбордів не відмовилися від кривавих грошей.

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Втім, патріотично налаштовані активісти вирішили боротися з проблемою власноруч.

Не його земля

Відеозапис з розмальованими портретами антиукраїнського діяча з'явився у соцмережах. Зробили його у Боярці на Київщині, де патріоти й проявили громадянську позицію.

На білбордах Мураєву нагадали, ким є президент Росії Путін, а також трошки принизили самого екснардепа.

У коментарях до численних фото та відео з зіпсованими білбордами користувачі зазначили, що українська земля йому не належить. Тому що Мураєв – "типовий представник русского мира".

За даними джерел 24 каналу скандальні білборди з пикою проросійського політика побачили майже в усіх областях України. Але чималу кількість рекламних конструкцій спіткала така ж доля, як і на Київщині.

Дивіться відео з зіпсованою рекламою з Мураєвим: