У ЗМІ кажуть, що банер почепили 3 вересня зранку. Хто саме це зробив і яка ситуація зараз – не повідомляють.

Зверніть увагу Нацрада застосувала нові санкції проти каналу "НАШ" і звернеться до суду про анулювання ліцензії

Реклама телеканалу "НАШ"

На банері, окрім зображення самого Євгенія Мураєва, є ще назва його телеканалу "НАШ". Зверху видніється напис великими літерами: "Тут наша земля" на фоні карти України.

Знизу ж вказано: "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу країни".



Плакат із зображенням Мураєва на Майдані Незалежності / Фото "Радіо Свободи"

Можна припустити, що таким чином проросійський політик рекламує свій канал "НАШ" і, ймовірно, новий випуск, що з'явиться в листопаді.



Ймовірно, таким чином рекламують канал Мураєва "НАШ"

Зверніть увагу! Телеканал Мураєва "НАШ" – проросійський пропагандистський канал в Україні. Він спотворено висвітлює політичну ситуацію в Україні. В ефірі телеканалу показують антиукраїнські фейки про війну на Донбасі. Одного разу там показали жінку з Донецька, яка розповідала, що жителів міста "вбивала Україна".