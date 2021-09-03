У ЗМІ кажуть, що банер почепили 3 вересня зранку. Хто саме це зробив і яка ситуація зараз – не повідомляють.
Зверніть увагу
Нацрада застосувала нові санкції проти каналу "НАШ" і звернеться до суду про анулювання ліцензії Реклама телеканалу "НАШ"
На банері, окрім зображення самого Євгенія Мураєва, є ще назва його телеканалу "НАШ". Зверху видніється напис великими літерами: "Тут наша земля" на фоні карти України.
Знизу ж вказано: "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу країни".
Плакат із зображенням Мураєва на Майдані Незалежності / Фото "Радіо Свободи"
Можна припустити, що таким чином проросійський політик рекламує свій канал "НАШ" і, ймовірно, новий випуск, що з'явиться в листопаді.
Ймовірно, таким чином рекламують канал Мураєва "НАШ" Зверніть увагу! Телеканал Мураєва "НАШ" – проросійський пропагандистський канал в Україні. Він спотворено висвітлює політичну ситуацію в Україні. В ефірі телеканалу показують антиукраїнські фейки про війну на Донбасі. Одного разу там показали жінку з Донецька, яка розповідала, що жителів міста "вбивала Україна". Скандали з участю Євгенія Мураєва На початку Російсько-української війни заявив, що це – "громадянський конфлікт". Учасниками сутички є українці і сепаратисти, які просять підтримки у двох країн – США і Росії. Відкрито виступав проти декомунізації і захищає руйнування пам'яток комуністичного режиму. У 2017 році назвав Революцію гідності "державним переворотом". Тоді ж активісти заблокували його канал з вимогою вибачитись. У 2018 році збрехав, що політв'язень Олег Сенцов "готував вибухи та підпали" і є терористом. Казав, що "в НАТО Україну не чекають". Нав'язував свої погляди в ефірах телеканалу "НАШ". 1 жовтня 2020 року телеканал Мураєва у прямому ефірі влаштував опитування, чи варто давати Путіну Нобелівську премію миру. 76% глядачів телеканалу прголосували "так".