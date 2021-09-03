В СМИ говорят, что баннер повесили 3 сентября утром. Кто именно это сделал и какая ситуация сейчас – не сообщают.

Обратите внимание Нацсовет применил новые санкции против канала "НАШ" и обратится в суд об аннулировании лицензии

Реклама телеканала"НАШ"

На баннере, кроме изображения самого Евгения Мураева, есть еще название его телеканала "НАШ". Сверху виднеется надпись крупными буквами: "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

Снизу же указано: "7 ноября мы обсудим с вами новую формулу страны".



Плакат с изображением Мураева на Майдане Независимости / Фото "Радио Свободы"

Можно предположить, что таким образом пророссийский политик рекламирует свой канал "НАШ" и, вероятно, новый выпуск, который появится в ноябре.

Вероятно, таким образом рекламируют канал Мураева "НАШ"

Обратите внимание! Телеканал Мураева "НАШ" – пророссийский пропагандистский канал в Украине. Он искаженно освещает политическую ситуацию в Украине. В эфире телеканала показывают антиукраинские фейки о войне на Донбассе. Однажды там показали женщину из Донецка, которая рассказывала, что жителей города "убивала Украина".

Скандалы с участием Евгения Мураева