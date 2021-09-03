В СМИ говорят, что баннер повесили 3 сентября утром. Кто именно это сделал и какая ситуация сейчас – не сообщают.

Обратите внимание Нацсовет применил новые санкции против канала "НАШ" и обратится в суд об аннулировании лицензии

Реклама телеканала"НАШ"

На баннере, кроме изображения самого Евгения Мураева, есть еще название его телеканала "НАШ". Сверху виднеется надпись крупными буквами: "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

Снизу же указано: "7 ноября мы обсудим с вами новую формулу страны".

Мураєв Банер Майдан Незалежності Київ 3 вересня 2021
Плакат с изображением Мураева на Майдане Независимости / Фото "Радио Свободы"

Можно предположить, что таким образом пророссийский политик рекламирует свой канал "НАШ" и, вероятно, новый выпуск, который появится в ноябре.

Мураєв Київ Плакат Вероятно, таким образом рекламируют канал Мураева "НАШ"

Скандалы с участием Евгения Мураева

  • В начале Российско-украинской войны заявил, что это "гражданский конфликт". Участниками столкновения являются украинцы и сепаратисты, которые просят поддержки у двух стран – США и России.
  • Открыто выступал против декоммунизации и защищает разрушение памятников коммунистического режима.
  • В 2017 году назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом". Тогда же активисты заблокировали его канал с требованием извиниться.
  • В 2018 году соврал, что политзаключенный Олег Сенцов "готовил взрывы и поджоги" и является террористом.
  • Говорил, что "в НАТО Украину не ждут". Навязывал свои взгляды в эфирах телеканала "НАШ".
  • 1 октября 2020 года телеканал Мураева НАШ в прямом эфире устроил опрос, стоит ли давать президенту России Путину Нобелевскую премию мира. 76% зрителей телеканала проголосовали "да".