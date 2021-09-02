Регулятор провів перевірку та виявив порушення у висловлюваннях гостей програм Андрія Пальчевського та Олени Лукаш, а також ведучих Максима Назарова й Ангеліни Пичик.

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"У словах ведучих зафіксовані етнофілетизми та образливі ярлики. Під час промови Пальчевського висловлювання мають ознаки дезінформації та дискримінації за місцем проживання,

– зазначив член Нацради Максим Онопрієнко.

За його словами, ведучі не спростували однобічність позиції, а під час повтору не було внесено змін в ефір.

"Фактично відбулась дискусія, де ведучі та гість продовжували думку один одного. Вони не зупиняли риторику мови ворожнечі, а погоджувались з гостем і провокували його", – додав він.

Пропагандисти виправдовували свої дії

Пичик та Назаров намагалися виправдати свої дії, заявивши, що жанром розмови було інтерв'ю, і формат не передбачав альтернативних думок.

Вони цитували Конституцію та положення про право на вираження власної думки.

Не перетворюйте засідання на майданчик для власних емоцій,

– відповів їм Максим Онопрієнко.

Глава Нацради Ольга Герасим'юк додала, що рішення пропагандисти зможуть опротестувати лише у суді.

Зверніть увагу! Регулятор ухвалив рішення визнати факт порушення, а також з огляду на неусунення порушень після застосування попередніх санкцій, постановив звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії.

Порушення на ще одному каналі Мураєва

Окрім цього, Нацрада визнала аналогічні порушення у програмах за участю Пальчевського та Лукаш в ефірі ще одного каналу Мураєва (юридична особа ТОВ "Наша Прага" каналу "Максі ТВ"), який ретранслює ефір каналу "НАШ", тобто розпалювання мовної, релігійної та расовою та ворожнечі.

Регулятор виніс каналу два штрафи у розмірі 119 тисяч гривень, а також застосував санкцію попередження. Водночас Нацрада провела перевірку ТОВ "Наша Прага" через ретрансляцію каналом "Максі ТВ" каналу "НАШ".

Максим Онопрієнко поінформував, що компанія надала свої пояснення, де заперечила ретрансляцію та піддає сумніву факт оголошення перевірки.

Наша перевірка довела факт не дотримання умов програмної ліцензії, відсутні науково-просвітницькі, культурно-мистецькі та дитячі програми,

– зауважив він.

Максим Онопрієнко пояснив, що "НАШ" і "Максі ТВ" транслюють програми каналу "НАШ" одночасно з технічною затримкою у кілька секунд, що є ретрансляцією.

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