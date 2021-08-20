Національна рада з питань радіомовлення і телебачення діяла в межах своїх повноважень. Про це розповіла голова фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук.

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Телеканал "Наш" попереджали

За словами Євгенії Кравчук, що Нацрада надсилала попередження телеканалу "НАШ", прохання і наклала штрафи, коли два попередні методи. Однак і це не допомогло. Такі дії телеканалу не залишили вибору, окрім як звернутися до суду.

Нацрада діє у межах своїх повноважень, а остаточне рішення щодо ліцензії каналу винесе суд. Якщо юристи телеканалу вважатимуть, що порушень законодавства про телебачення та радіомовлення не було, вони матимуть змогу це оскаржити в суді у змагальному процесі,

– пояснила Кравчук.

Канал часто порушував журналістські стандарти. У 2020 році вони в ефірі дозволили виступити одному з ватажків проросійських бойовиків та проводили голосування про те, чи варто Володимиру Путіну присуджувати Нобелівську премію миру. Також на День Незалежності минулого рокутелеканал випустив неоднозначний ролик із заголовком "НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ. НАШ ПОКАЖЕ".

У партії є й інші позиції

Депутат від "Слуги Народу" Єгор Чернєв заявив, що не розуміє, чому Нацрада ухвалила рішення про позов до суду тільки зараз. На думку політика це треба було зробити набагато раніше, адже каналу є антиукраїнською.

З ефірів каналу “НАШ” від початку було зрозуміло, що редакційна політика є антиукраїнською. Запрошують гостей, які виправдовують російську агресію. Фактично це робота “п’ятої колони” на країну-агресора. Це простежувалось і у висловлюваннях ведучих, які не зупиняли мову ворожнечі, а розпалювали, підтримували її,

– заявив політик.

Зверніть увагу! Власником телеканалу "НАШ" є проросійський політик Євгеній Мураєв, який відомий своїми негативними висловлюваннями в сторону українців, влади та проти України як держави.

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