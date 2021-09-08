Бойовики обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це повідомили в ООС.
До теми Російські найманці на Донбасі поранили українського захисника
Внаслідок обстрілів окупантів українські бійці отримали поранення
На Донбасі режим припинення вогню порушили збройні формування Росії.
У результаті ворожого вогню 2 військовослужбовців Об'єднаних сил дістали осколкові поранення,
– мовиться у повідомленні.
В ООС розповіли, що після надання першої медичної допомоги поранених доправили у лікарню. Попередньо відомо, що стан здоров'я захисників – середньої важкості.
Також додали, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- 8 вересня Росія вкотре порушила режим припинення вогню на Сході України. Окупанти використали озборєння, яке заборонене мінськими угодами. Під час обстрілів російської сторони в напрямку населеного пункту Кримське, окупанти здійснили дистанційне мінування. Вони зробили це за допомогою ручного протитанкового гранатомета, застосовуючи ПОМ-2 (10 мін).
- 7 вересня український військовий отримав поранення. Це трапилось внаслідок ворожої атаки бойовиків. Йому оперативно надали першу медичну допомогу й транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.
- За минулу добу, 7 вересня, окупанти за добу 7 разів порушили тишу. Біля Залізного бойовики стріляли зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Зайцевого та Новомихайлівки застосували стрілецьку зброю. Біля Водяного ворог брався за гранатомети різних систем.