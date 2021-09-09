У відповідь військовослужбовці Збройних сил України відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
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Бійці ЗСУ зазнали акубаротравм
Після ворожого обстрілу поблизу Кряківки шістьох українських воїнів обстежили лікарі та встановили попередній діагноз – акубаротравма.
- Стан здоров'я захисників – задовільний.
Для більше детальної перевірки та вставновлення діагнозу військових ЗСУ, які отримали травми, направили до ВМКЦ Північного регіону Харкова.
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