Про це журналістам 24 каналу розповів військовослужбовець Збройних сил України Володимир. Українські армійці впевнені, що це обстріли професійних військових.
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"Попадання з гарним прицілом. Це не просто в людини кілька бойових пусків. Це доказ, що тут працюють серйозні хлопці. Також є ворожі снайпери", – зауважив захисник Володимир.
Подарунки від сепаратистів
Військовослужбовець ЗСУ Юрій наголосив, що від агресора був "приліт" з автоматичного гранатомета АГС-17.
Відповідно граната ВОГ-17 розірвалась і залишила такі подаруночки від сепаратистів,
– зазначив Юрій.
Залишки від гранати / Скриншот з відео
"Вони його витягують не дуже часто, але добре тут пристрілюються. Ми стараємось ходити в засобах захисту, щоб нас не застали несподівано", – додав військовослужбовець.
Підступні тактики
Снайпери обирають підступну тактику – працюють разом з кулеметниками. Ті виманюють українських захисників, даючи у такий спосіб можливість снайперам прицільно по них стріляти.
Інша тактика – навпаки заганяють українців в укриття, а туди стріляють. У відповідь українці, звісно, також відкривають вогонь, аби заспокоїти ворога.
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Останні обстріли на Донбасі: що відомо
- Впродовж 8 – 9 вересня вороги були особливо активними. Внаслідок їхніх дій зазнали травм 9 наших захисників.
- Зокрема, зранку 9 вересня найманці гатили неподалік залізничної станції "Скотувата". Там довелось евакуювати працівників та обмежити рух поїздів.
- Штаб ООС показав наслідки обстрілу Мар'їнки. Там у небезпеці місцеве населення.
- Внаслідок обстрілу у Кряківці у 6 бійців діагностували акубаротравму.