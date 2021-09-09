Насамперед мовиться про Україну та Білорусь. Про це в ефірі 24 каналу зазначив представник Донбасу в українській делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.
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Окупанти відчувають загрозу
За його словами, Росія відчуває супротив міжнародної спільноти щодо спроб окупувати Білорусь, створити єдину країну.
Це все створює в Путіна відчуття, що весь світ – проти нього. Він починає показувати світу свою воєнну силу. Мовляв, якщо ви проти – я почну "грати мускулами",
– наголосив Гармаш.
Він зауважив, що держава-агресорка бачить для себе загрозу на Південному фронті, а також – від Середньої Азії. Тому що якщо талібам залишили зброю, то залишається питання, щодо кого вони її застосовуватимуть.
Окрім цього, Росія відчуває загрозу через суд щодо "Північного потоку-2", який не дає їй можливості 100-відсотково використовувати газопровід як геополітичну зброю.
Гармаш сказав, які країни Росія хоче окупувати: дивіться відео
"Північний потік-2" і Україна: останні новини
- Росія може розпочати транзит газу до Німеччини через "Північний потік-2" вже з 1 жовтня 2021 року. Такі новини є не дуже позитивними для України.
- У "Нафтогазі" вважають, що держава-окупант може використовувати газопровід для підриву безпеки нашої держави.
- Під візиту Володимира Зеленського у США Джо Байден дав "деякі гарантії" енергобезпеки України.