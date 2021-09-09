Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу. Усі громадяни, які звернулись з проханням про евакуацію, не належать до груп ризику.

Тим часом В Афганістані жінкам заборонили займатися спортом

Люди, які залишились, – не з груп ризику

Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн,

– сказав міністр.

Кулеба зауважив, що люди, які залишились в Афганістані, – не журналісти, працівники міжнародних організацій та громадські активісти. Також серед них немає високопосадовців та членів їхніх сімей.

Дипломати розглядають кілька варіантів евакуації

Зазначимо, що раніше про можливі варіанти продовження евакуації з Афганістану розповів посол України в Таджикистані Василь Серватюк. Він наголосив, що розглядають, як використання літаків ЗСУ, так і комерційних авіаперевізників.

Проте є технічні питання, які значно ускладнили ситуацію. Мовиться про стан аеропорту у Кабулі. Дипломати запевняють, що українців напризволяще не залишать і що роботу проводять цілодобово.

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