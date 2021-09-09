Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу. Усі громадяни, які звернулись з проханням про евакуацію, не належать до груп ризику.
Тим часом В Афганістані жінкам заборонили займатися спортом
Люди, які залишились, – не з груп ризику
Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн,
– сказав міністр.
Кулеба зауважив, що люди, які залишились в Афганістані, – не журналісти, працівники міжнародних організацій та громадські активісти. Також серед них немає високопосадовців та членів їхніх сімей.
Дипломати розглядають кілька варіантів евакуації
Зазначимо, що раніше про можливі варіанти продовження евакуації з Афганістану розповів посол України в Таджикистані Василь Серватюк. Він наголосив, що розглядають, як використання літаків ЗСУ, так і комерційних авіаперевізників.
Проте є технічні питання, які значно ускладнили ситуацію. Мовиться про стан аеропорту у Кабулі. Дипломати запевняють, що українців напризволяще не залишать і що роботу проводять цілодобово.
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Коротко про евакуацію з Афганістану
- Загалом Україна евакуювала з Афганістану близько 600 людей.
- Серед них – не лише громадяни України, а й іноземці, в тому числі – журналісти та представники міжнародних організацій.
- Перша евакуація відбулась 16 серпня, остання – 23-го.
- Тим часом українці, які не потрапили на евакуаційні рейси, звернулись до президента Володимира Зеленського у відео. Вони попросили посприяти їхньому порятунку.