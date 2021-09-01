Посол України у Таджикистані Василь Серватюк заявив, що наразі є багато технічних питань, які ускладнюють евакуацію. Зокрема, стан аеропорту у Кабулі.

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Наразі, окрім столичного летовища, розглядають також аеропорти Баграма і Мазарі-Шариф. За словами Серватюка, погодження на офіційних та неофіційних рівнях потребують такі питання:

дозволи на проліт літаків;

дозволи на посадку літаків;

дозволи на доставку громадян України.

Україна своїх не залишить

За словами Серватюка, робота триває цілодобово. Дипломати перебувають на зв'язку з українськими громадянами. Зокрема, постійно оновлюють списки людей, які просять про евакуацію.

Я впевнений, що Україна продовжуватиме безперешкодний вивіз своїх громадян з території Афганістану, – наголосив Серватюк.

Наразі у списках на евакуацію перебувають приблизно 200 людей.

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